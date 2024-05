Il 6 giugno prende il via, con un’intera giornata dedicata, Reggio Parma Festival, che sceglie per il 2024 di dar vita a cinque diverse linee progettuali legate dall’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura e l’amore per essa. Il progetto Arcipelaghi va dall’arte di Mimmo Paladino a Gradus che, nei suoi due momenti Passaggi per il nuovo e Giornate d’Autore, si rivolge, in modi diversi, a giovani artisti e pubblico, fino a Derby elettrico, insolito format dedicato alla musica, passando attraverso la nuova collana editoriale RPF Quaderni, e la ricorrenza Nono/Abbado. Il programma di Arcipelaghi sarà presentato giovedì 6 giugno alle ore 11.30 presso il Bequadro (Piazzale Goito, 1). Ma è nel pomeriggio che Arcipelaghi entra subito nel vivo, con l’inaugurazione della nuova opera d’arte di Mimmo Paladino I Drammaturghi: coppia di vetrate realizzate al Teatro Due di Parma per Reggio Parma Festival. Il “taglio del nastro” avverrà il 6 giugno alle ore 18 alla presenza dell’artista e delle istituzioni cittadine. Le due grandi vetrate sono collocate nel foyer del teatro e vi campeggiano i volti dei più grandi autori del teatro mondiale da Shakespeare a Eduardo, da Euripide a Molière, dai più antichi come Eschilo, ai contemporanei Sara Kane e Tennessee Williams, solo per citarne alcuni. Una creazione che impreziosisce il Teatro Due, e tutta la città di Parma, la cui cittadinanza potrà ora goderne insieme alla precedente opera di Paladino già realizzata per Reggio Parma Festival, il Sipario d’Artista collocato al Teatro Regio.

Il vetro de I Drammaturghi, che porta con sé la lunga tradizione medioevale delle cattedrali insieme all’innovazione novecentesca dei grandi maestri dell’avanguardia (si pensi a Henri Matisse e George Rouault), è il pretesto per ricongiungere il presente al passato, dimostrando che l’arte non ha un tempo o uno spazio, ma tutto accade in un attimo continuo in cui lo spettatore porta l’elemento distintivo. Allora le figure degli eminenti drammaturghi citati, sono il pretesto per rappresentare l’uomo e soprattutto l’uomo nelle sue manifestazioni creative migliori, poiché scandagliano l’animo per far intendere chi siamo, tanto più oggi dove conta il cosa vorremmo sembrare. Dopo lo svelamento dell’opera sarà lo stesso Mimmo Paladino a raccontarne la genesi in una conversazione con Oberdan Forlenza, Presidente di Fondazione Teatro Due. La serata proseguirà alle 20.30 con la proiezione del film dello stesso Paladino La divina cometa, uscito nel 2022, preceduta dalla presentazione di Michela Guerra, Sindaco di Parma e Professore ordinario di Cinema, Fotografia e Televisione presso l’Università di Parma. Con il suo stile unico, remoto, arcaico ed estremamente contemporaneo, e con un cast ricchissimo di grandi nomi del cinema e del teatro (fra i quali Toni e Peppe Servillo, Sergio Rubini, Alessandro Haber, ma anche Francesco De Gregori, Nino D’Angelo e il regista Giovanni Veronesi) Paladino racconta il viaggio di una famiglia di senzatetto alla ricerca di una casa, e di un attore che prende le vesti di un Dante nella sua discesa all'inferno. Girato tra Campania e Puglia, La divina cometa che già nel titolo fonde suggestioni diverse (Dante e la Natività) è quasi una sacra rappresentazione, sicuramente una riflessione sull’arte e sulla vita, un mosaico di parole mutuate dai grandi della letteratura, del teatro e della filosofia. Un Film che va esperito come una successione di quadri, una visita al museo, un'esperienza estetica che attinge alla cultura arcaica campana e in cui riverbera molto il dialetto napoletano. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili. Il progetto Arcipelghi nasce dalla volontà del Reggio Parma Festival e di tutti i suoi soci - Comune di Parma, Comune di Reggio Emilia, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Fondazione Teatro Due e Fondazione Teatro Regio di Parma - di collaborare per la costruzione di un’offerta culturale di alto livello capace di promuovere le capacità produttive del territorio di Reggio Emilia e Parma in una prospettiva nazionale e internazionale.