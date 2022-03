"I Farnese. Architettura, Arte, Potere": torna in Pilotta la mostra dei signori di Parma

Il biennio di Parma Capitale Italiana della Cultura, prolungato dal 2020 al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria, ha rappresentato una grande opportunità e una scommessa vinta dalla città e dal territorio. Il conferimento e poi la proroga del titolo di Capitale della Cultura sono stati il riconoscimento per la lungimiranza di un progetto che – oltre a valorizzare la cultura come benessere per la comunità; veicolo di sviluppo sociale ed economico, di libertà e democrazia; spazio e tempo di inclusione e di crescita individuale e comunitaria – intendeva realizzare, e ha realizzato, attività di lunga durata, lasciando in eredità strutture e metodologie che rendono sempre più vivo, concreto e solido il sistema culturale. Con il claim La cultura batte il tempo a sottolineare l’importanza di restituire all’azione culturale il suo ruolo di metronomo della vita della città e con un palinsesto di eventi ampio e diversificato, tra grandi mostre e installazioni, rappresentazioni teatrali, rassegne gastronomiche e open call, Parma ha saputo esprimere appieno le proprie potenzialità e valorizzare la sua storia, alimentando la vivacità di un presente innovativo senza dimenticare il suo grande passato. La mostra "I Farnese".

Architettura, Arte, Potere faceva parte del programma di Parma Capitale e, come afferma Michele Guerra, assessore alla cultura di Parma: «Rappresenta nel modo migliore la capacità del progetto di Parma Capitale Italiana della Cultura di andare oltre il suo tempo, attraverso un metodo di lavoro innovativo e solido che sta lasciando una traccia importante in città. L'ottimo lavoro svolto da Simone Verde, Direttore del Complesso Monumentale della Pilotta, e dal team di studiosi riuniti attorno a questo progetto espositivo ci consente di riprendere il discorso attorno ai Farnese alla luce di strumenti d'indagine nuovi e soprattutto di valorizzare appieno gli spazi della Nuova Pilotta, unendo così il tempo circoscritto della mostra a quello lungo del museo che la ospita».

Indagare la committenza artistica della famiglia che più di ogni altra ha segnato la città e il suo territorio utilizzando un approccio scientifico nuovo, quello della Global History, è un progetto ambizioso, come è stata ambiziosa l’intera esperienza di Parma Capitale. Gli oltre mille progetti realizzati hanno reso la città un esempio per tutte le future Capitali della Cultura e l’hanno rilanciata come centro di attrazione turistica e culturale del Paese. Per questo Parma ha scelto di proseguire lungo il percorso tracciato, continuando ad essere un’officina culturale anche negli anni a venire.