I Giardini di giugno al Labirinto della Masone: ciclo di incontri sul mondo delle piante, dei giardini e del paesaggio

Torna al Labirinto della Masone il consueto ciclo di incontri dedicati al mondo delle piante, dei giardini e del paesaggio, “I giardini di giugno”, a cura di Angela Zaffignani, con il patrocinio del FAI, I Maestri del Paesaggio, GGI, APGI, Ordine degli Architetti di Parma, AIAPP, Comune di Fontanellato e Libreria della Natura: cinque appuntamenti, a partire da sabato 4 giugno fino a giovedì 23 giugno, per indagare insieme ad esperti e studiosi diversi e inediti temi legati alla botanica, con un particolare focus sul rapporto tra verde e cambiamento climatico, argomento che trascende i confini della singola disciplina, accogliendo in un unico spazio contenuti di sempre più stretta attualità.

La rassegna avrà inizio sabato 4 e domenica 5 giugno con “Appuntamento in giardino”, un’iniziativa promossa da APGI (Associazione Parchi e Giardini Italiani), con il patrocinio del Ministero della Cultura che, in accordo con il progetto Rendez-vous aux jardins, si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

Due giorni pensati come un’autentica "festa del giardino", per invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani. Un’occasione per far conoscere giardini normalmente chiusi e per arricchire le possibilità di fruizione di quelli regolarmente aperti con eventi e attività.

Tema di quest’anno sarà “Il Giardino di fronte al cambiamento climatico”. Per l’occasione, fino a martedì 10 giugno, il Labirinto della Masone ospiterà nella Corte Centrale un allestimento green a cura di Gianmatteo Malchiodi, garden designer, Piergiorgio Minari, vivaista, e Vivaio Mati 1909, dal titolo Le geometrie del paesaggio della Pianura Padana.

In programma per il primo appuntamento, sabato 4 giugno 2022 alle ore 11.00 presso la Piramide, l’incontro Cambiamento climatico e salute dell’uomo: il ruolo primario del verde. Francesco Mati, vivaista pistoiese, converserà con Giovanni Fracasso, Capo delegazione FAI Parma, sui risvolti del climate change e sul ruolo della natura, un racconto dal backstage di un giardino attraverso trent'anni di lavoro in un'azienda che vanta oltre un secolo di vita.

Domenica 5 giugno 2022 alle ore 11.00, sempre presso la Piramide, Andrea Mati, vivaista pistoiese, in uscita con il libro Salvarsi con il verde. La rivoluzione del metro quadro vegetale converserà con Gianmatteo Malchiodi, garden designer, sul potere salvifico legato alla cura delle piante, medicina e conforto dell’anima.

A partire da giovedì 9 giugno, poi, e per i due giovedì successivi, avranno luogo le “Conversazioni sul verde”. A tutti i partecipanti verrà omaggiata una piantina di essenza autoctona offerta da Sassi Garden.

Giovedì 9 giugno 2022 alle ore 18.00, presso la Sala Bodoni, Giuseppe Barbera, già Professore di Colture arboree all’Università di Palermo, curatore per il FAI del recupero del Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi e di Donnafugata a Pantelleria, nell’incontro Il Giardino del Mediterraneo passerà in rassegna la meravigliosa varietà di profumi, colori, suoni e sensazioni che hanno composto e compongono la natura del Mediterraneo, ripercorrendo i molteplici incontri tra uomo e natura, e proponendo soluzioni all’impatto negativo che sempre più spesso oggi caratterizza questo rapporto.

Giovedì 16 giugno 2022, alle ore 18.00 presso la Sala Calvino, Monica Botta, architetto paesaggista, esperta di Healing Gardens e ortoterapia approfondirà il tema del Verde Terapeutico. Il Potere riparatore della Natura: un’indagine sui benefici del verde sulle persone che pone l’attenzione su diversi temi legati al sociale, all’architettura e al paesaggio in relazione con la natura.

Ultimo incontro, giovedì 23 giugno 2022 alle ore 18.00, presso la Sala Bodoni, Anja Werner, architetto paesaggista, con La piscina biologica e il giardino naturale, illustrerà il percorso di progettazione di una biopiscina, dalla fitodepurazione dell’acqua alla scelta dei materiali, passando per la posizione in giardino.