i giovani d’oggi e il buon senso: come educarli

Webinar Informativo Gratuito: comportamenti a rischio tra gli adolescenti.



Negli ultimi anni le istanze dei giovani sono diventate sempre più complesse, impellenti, difficili da controllare, gestire, soddisfare e ciò impone un radicale rinnovamento delle strategie educative, ma, soprattutto, un dialogo e una collaborazione gioiosa e desiderata tra scuola, famiglia e società.



Alcuni studi sulla valutazione dei comportamenti a rischio tra gli adolescenti hanno, infatti, evidenziato un profondo senso di sfiducia nei confronti dell'ambiente sociale, una scarsa qualità della comunicazione con i genitori, l'assenza o la carenza di regole familiari rigide e un contesto poco attento che non li supporta e li destabilizza.



Sembra che oggi la maggior parte dei giovani viva tra le asprezze, le avversità e le tempeste di un mancato ordine morale e sociale che li avvolge e li minaccia paurosamente.



La giovinezza oltre ad essere un dono, un tempo dato ad ogni uomo e un bene dell'umanità stessa, è anche un'età molto delicata in cui ognuno deve guardare in una direzione nuova, rispondere agli interrogativi sul senso dell'esistenza e concepire un progetto concreto per il futuro. Ai genitori spetta il compito di illustrare ai figli la ricchezza del periodo che stanno vivendo e dare un peso e un valore specifico ai loro problemi fondamentali.



Oggi più che mai in un mondo che è spesso senza luce e senza il coraggio di nobili ideali, i giovani hanno bisogno di rompere con i comodi, allegri, divertenti e abituali modi di vivere e trovare un compenso nella larghezza delle idee, nel cuore, nell'affetto, nella comprensione e, soprattutto, nella grandezza e nella fresca vitalità dell'educazione che viene loro offerta.



La Via della Felicità, una guida al buon senso laica scritta dall'umanitario L. Ron Hubbard, aiuta i giovani ad evitare l'immoralità attraverso programmi che consentano loro di sviluppare una bussola morale basata sul buon senso.



Come motivazione di numerosi progetti per i giovani, La Via della Felicità dà loro un ruolo attivo nello sviluppare responsabilità, fiducia e decoro.



Un importante impulso dato dalla Fondazione della Via della Felicità è il fatto di aiutare i bambini in età scolastica a sviluppare standard positivi di buona e cattiva condotta, standard che possono poi utilizzare per tracciare la loro rotta verso un futuro di successo.



I volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito basato sul programma per gli educatori intitolato "I Giovani d'Oggi e il Buon Senso: Come Educarli".



Il webinar si terrà Lunedì 15 Novembre alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.



Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com .







