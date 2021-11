Un viaggio affascinante all’interno dello stretto rapporto fra pittura e teatro è in programma a Palazzo Bossi Bocchi il 18 novembre alle 17. Ut pictura theatrum. Dialogo tra due arti è il titolo dell’incontro curato da Serena Nespolo e inserito all’interno della rassegna “I giovedì dell’arte”, ciclo di appuntamenti realizzato in collaborazione con Artificio Società Cooperativa. Nel XIX secolo pittura e teatro appaiono ormai fenomeni inseparabili in una comune intuizione dell’immagine, che si muove dal dipinto alla scena e dalla scena al dipinto, rinnovandosi di continuo e riflettendo sulle innovazioni tecniche e culturali, nel lungo cammino verso la modernità. Pertanto le fonti figurative, che si tratti di bozzetti di scena o di dipinti a soggetto teatrale, diventano documenti preziosi e fondamentali per visualizzare il lavoro degli scenografi e degli attori, essendo il teatro un’arte che non ha iconografia, in cui la l’opera si distrugge nel momento stesso in cui termina la messa in scena. L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti.