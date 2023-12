I giovedì di Natale di So What. I virtuosismi jazz alla Casa della Musica

In arrivo gli appuntamenti natalizi con il jazz di giovedì sera della rassegna So What alla Casa della Musica. Il 14 dicembre, nella Sala Concerti il trio di Andrea Pozza, pianista genovese tra i nomi più importanti del jazz europeo insieme ad Aldo Zunino al contrabbasso e alla batteria del parmense Paolo Mozzoni, sarà accompagnato dalla voce delicata di Lara Luppi nei brani finali del concerto. Il programma spazierà dal jazz storico a composizioni originali di Andrea pozza tratti dal suo ultimo album Blu toy. Si tratta di una proposta di prestigio che inizierà alle 21,15. Il finale della rassegna, giovedì 21 dicembre alle 21 avrà come protagonista la voce di Stefania Rava. La cantante passerà dal ruggito soul ai sospiri vellutati del Cool Jazz accompagnata da Luca Savazzi al piano e da Stefano Carrara al contrabbasso nelle sale di Caffè del Prato. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.