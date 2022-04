I mercoledì della salute: ciclo di incontri con Avis sorbolo e Pacc

“I Mercoledi? della SALUTE”, a partire da mercoledi? 20 aprile. Incontri con esperti su salute, prevenzione e cura, a Sorbolo presso la “Sala Clivio” del Centro Sociale in via Gruppini 4.



L’edizione 2022 de “I Mercoledi? della SALUTE”, prevede un ciclo di 3 incontri gratuiti e aperti a tutti, dedicati ad alcuni importanti temi di salute con lo scopo di diffondere la cultura dello star bene tra le persone sul territorio e in particolare tra i donatori di sangue.

Organizzati da Avis in collaborazione con PACC Poliambulatorio Citta? di Collecchio, quest’anno avranno luogo a Sorbolo dove sara? appunto Avis Sorbolo a promuovere ed ospitare l’iniziativa in occasione del sessantesimo anniversario della sua fondazione.



Sara? l'occasione per confrontarsi con i medici specialisti del PACC che affronteranno temi legati alla prevenzione e al benessere e risponderanno alle domande dei cittadini intervenuti. Gli argomenti affrontati riguarderanno la “Corretta alimentazione” a cura del dott. Alberto Vincenzi, Biologo nutrizionista, la “Prevenzione cardiovascolare” a tu per tu con il cardiologo Prof. Claudio Reverberi e la “Prevenzione dermatologica” con focus sul melanoma a cura della dott.ssa Francesca Aimi e del dott. Emilio Sani.



L’iniziativa promossa da Avis Sorbolo, e? patrocinata dal Comune di Sorbolo Mezzani e organizzata in collaborazione con il Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito di Sorbolo e il Pacc Poliambulatorio Citta? di Collecchio.



“Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria degli ultimi anni, con questa iniziativa – spiega la Dott.ssa Barbara Bocci, Responsabile Marketing e Comunicazione del PacC – siamo lieti di confermare la bellissima partnership con AVIS attiva dal 2018, offrendo il nostro contributo per diffondere la cultura della salute e della prevenzione e per promuovere un’informazione medica corretta e aggiornata tra i donatori di sangue e piu? in generale tra le persone del territorio. I temi trattati e gli specialisti che interverranno sono stati scelti in accordo con AVIS Sorbolo dando ascolto alle principali esigenze di salute emerse tra i donatori nell’ultimo periodo”.



Gli ultimi due anni hanno cambiato il volto della sanita?, riportando di prepotenza in primo piano l’importanza della medicina del territorio come punto di svolta fondamentale per l’assistenza ai pazienti. Su questo si basa lo sforzo del PacC, eccellenza sanitaria al servizio dell’utenza ed in coordinamento con la rete sanitaria pubblica.



Matteo Allodi, Presidente di AVIS SORBOLO, si e? detto entusiasta dell’organizzazione di questi incontri che aprono le celebrazioni del 60° anniversario dell’associazione - "Tutto il direttivo si e? impegnato per la realizzazione di questa iniziativa e auspichiamo una grande partecipazione. Da sempre Avis si impegna a promuovere la raccolta sangue ma anche la formazione e la promozione della salute e questo ciclo di incontri va in questa direzione."



L’Assessore del COMUNE DI SORBOLO MEZZANI, Sandra Boriani sottolinea - "In questo momento c’e? grande necessita? da parte delle persone di essere informate e di iniziative di sostegno alla cittadinanza su temi sociali e socio sanitari. L’amministrazione e? a fianco delle associazioni per la condivisione di progetti, come I mercoledi? della salute, al fine di promuovere cultura su temi socio sanitari, auspicandone anche un proseguo."



La Presidente Monica Maffini, del CENTRO SOCIALE SORBOLO, che ospitera? gli incontri si e? detta soddisfatta dell’iniziativa – "i temi trattati coinvolgono in modo trasversale tutte le fasce d’eta? e con questa iniziativa apriamo quindi il centro anche ai piu? giovani.

Ampio spazio verra? lasciato alle domande del pubblico."



Le serate sono gratuite e a ingresso libero. Per info: 333.6505380



PROGRAMMA:



• 20 aprile “La corretta alimentazione nel donatore di sangue” con il Dott. Alberto

Vincenzi – Biologo Nutrizionista del PacC



• 4 maggio “Ascoltiamo il cuore: a tu per tu con il cardiologo” con il Prof. Claudio Reverberi – Cardiologo del PacC



• 18 maggio “Un’estate protetta: come prevenire il melanoma” con la Dott.ssa Francesca Aimi – Dermatologa e Medico Estetico e con il Dott. Emilio Sani – Dermatologo e Internista del PacC