i miei primi cugini: laboratorio teatrale per bambini

AAA cercasi piccolo costumista, giovane narratore, baby fotografo, orchestrali in erba. Sabato 25 febbraio 2023 alle ore 16.30 saranno i protagonisti de “I miei primi Cugini”, laboratorio d'improvvisazione teatrale rivolto ai bambini e alle bambine a partire dai 4 anni, che si terrà negli spazi della libreria Polpo Ludo di via Ferdinando Maestri 5 a Parma.



Liberamente tratto dall'omonima filastrocca contenuta nel libro di Ivana Manferdelli “Il calzino confuso” (Edizioni Giovanelli), il laboratorio consegnerà ai partecipanti una modalità diversa di gioco e di divertimento, coinvolgendoli in ogni fase dello spettacolo che si dovrà allestire ed incoraggiandoli a fare gruppo pur agendo da protagonisti nel ruolo assegnato.



Con l’accompagnamento musicale di Cristina Lugli – pianista con esperienza didattica nelle scuole elementari – l’evento sarà condotto dalla stessa autrice, scrittrice per il piacere di scrivere che ad oggi ha pubblicato 11 libri, di cui 8 per l'infanzia. Verranno utilizzati strumenti autentici dello strumentario Orff.



La partecipazione è gratuita previo acquisto del libro “Il calzino confuso”.



Iscrizioni entro sabato 18 febbraio 2023