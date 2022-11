I musei civici gratis nel weekend

Sabato 19 e domenica 20 novembre, nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

PROGRAMMA ATTIVITÀ

Sabato 19 novembre

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 11.30: Le avventure di Bargnocla e Scaramuccia…

Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

Il Castello dei Burattini è ricco di tantissimi "personaggi": scopriamo insieme Bargnocla e Scaramuccia e rendiamoli protagonisti di una storia creata ed animata da noi.

Max. 6 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631. Si consiglia l'uso della mascherina.

PINACOTECA STUARD

ore 15.30: Arte e mestieri

Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

Sono tanti i mestieri, antichi e moderni, che svolgono i protagonisti di alcuni dipinti della nostra Pinacoteca: certi oggetti ci parlano del loro lavoro e ci raccontano le loro storie e passioni. Li cerchiamo insieme? In laboratorio poi potremo rappresentare questi o altri mestieri che conosci oppure che ti piacerebbe fare da grande.

Max 8 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 508184. Si consiglia l'uso della mascherina.

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

Domenica 20 novembre

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: Presentazione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

PINACOTECA STUARD

ore 16.30: Presentazione della Pinacoteca Stuard

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione

MUSEI CIVICI - ORARI DI APERTURA NEL WEEKEND:

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00.

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. Ingresso a pagamento.

Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini e Casa del Suono: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00.

CONTATTI:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 castellodeiburattini@comune. parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 pinacoteca.stuard@comune. parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 cameradisanpaolo@comune.parma. it

- Casa della Musica: tel. 0521 031170 infopoint@lacasadella musica.it

MOSTRE ED EVENTI OSPITATI NEGLI SPAZI ESPOSITIVI DEL COMUNE DI PARMA

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

GUSTO al San Paolo! Gli italiani a tavola. 1970-2050

Orari di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì 16 - 19; sabato e domenica 10 - 13 e 15 - 19.

Ingresso gratuito - aperta sino al 27 novembre

Palazzo Pigorini

GOYA - GROSZ Il sonno della ragione

Orari di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì 10 – 13 e 15 – 19; sabato, domenica e i festivi 10 – 19.

Ogni venerdì, sabato e domenica alle ore 16.30 accompagnamento in mostra gratuito per massimo 25 partecipanti. Non è necessaria la prenotazione.

Ingresso gratuito - aperta sino al 13 gennaio