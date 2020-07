i nuovi appuntamenti con le rassegne cinematografiche di efsa e cinema d’azeglio

EFSA (European Food Safety Authority) in collaborazione con il cinema d'Azeglio ha contribuito alla programmazione dell'arena estiva promuovendo due rassegne cinematografiche:



LuneDOC, un festival che si svolge ogni secondo lunedì, dal 6 luglio al 31 agosto. Il programma è composto da 5 documentari inerenti al lavoro dell'EFSA e comprende anche anteprime nazionali e locali. Ingresso libero.



The Original Ones, un evento settimanale per gli amanti dei film in lingua originale (ogni martedì dal 7 luglio al 25 agosto). Il festival vanta film provenienti da vari Paesi dell'Unione Europea, che saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. Ingresso a 1 €.



Il numero di posti è limitato, si consiglia pertanto la prenotazione tramite i seguenti link:



Per i LuneDOC registrarsi su:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RassegnaEstivaEFSA

Per The Original ones registrarsi su:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RassegnaEstivaEFSA1



Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina EFSA dedicata.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...