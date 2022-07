II Edizione Notte Azzurra: serata in piscina per beneficenza

Mercoledì 20 luglio 2022, per il secondo anno consecutivo presso la piscina estiva dello Sport Center “Ercole Negri” (via Cardani 19 – zona Campus), va in scena la Notte Azzurra, evento a scopo benefico che anche quest’anno devolverà il ricavato della serata alle associazioni dell’ANMIC PARMA – Associazione Italiana Mutilati e Invalidi Civili e alla Polisportiva Gioco Parma ONLUS. L’ingresso, dalle ore 19:30, sarà a donazione libera a partire da 5€.

La Notte Azzurra ritorna con un programma ricco di attività, tra cultura, sport e buon cibo, al fine di superare i 3mila euro donati dalla prima edizione.

La serata verrà inaugurata, alle ore 19.00, dalla presentazione del libro “Federica Pellegrini. Vincere, vivere, sorprendere: lo stile libero di una leggenda italiana” (edito DIARKOS) di Stefano Arcobelli, giornalista della Gazzetta dello Sport e inviato a undici Olimpiadi. Modera il giornalista Andrea Del Bue.

Dallo sport raccontato a quello in vasca, la Notte Azzurra entrerà nel vivo dalle ore 20 con la Staffetta 100x100, aperta a tutti coloro, bambini compresi, che vorranno partecipare, con l’obiettivo di superare il record della I Edizione: 10km in 2.17’53’’. Sarà possibile iscriversi via email a info@sportcenterparma.it oppure la sera stessa in loco.

Ad accompagnare l’intero evento, ci saranno cibo e bevande a cura di Muqqa kitchen cafè in collaborazione con Gastronomia Ajolfi che proporrà il fritto misto.

Il ticket d’ingresso potrà essere acquistato con varie modalità: sullo store online tramite l’APP Sport Center Parma o il sito www.sportcenterparma.it e alle casse automatiche il giorno stesso; alla reception dal 13 Luglio.

PROGRAMMA DELLA NOTTE AZZURRA 2022