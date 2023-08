Il 30 agosto, ultima serata speciale tra gelato panoramico e visite guidate

Un gelato speciale inventato a Londra a metà dell’Ottocento con il ghiaccio proveniente dalla Norvegia, un castello maestoso che si erge sulle colline di Parma, una serata d’agosto su un’elegante terrazza panoramica ascoltando storie straordinarie. È l’evento Penny Ice Cream al Castello di Tabiano (PR), appuntamento estivo per gustare il gelato ideato dal Re del Ghiaccio e visitare il bellissimo maniero in notturna. Mercoledì 30 agosto 2023, alle ore 21:30, i buongustai potranno assaporare il “penny ice-cream” e poi immergersi nelle suggestive cantine e nei raffinati saloni del Castello di Tabiano, la cui storia è legata proprio a questo particolare gelato. Nell’Ottocento, Carlo Gatti giunse a Londra con poco in tasca e molte idee in testa ed importando il ghiaccio dalla Norvegia fece fortuna. Usò poi questo ghiaccio per fare il gelato che distribuiva tra caffè, negozi e ristoranti londinesi, ma anche per strada ad un prezzo buono per tutti. Così pose le basi affinché la figlia Rosa e il genero Giacomo Corazza riuscissero a comprare e dare nuova vita al Castello, quello il cui oggi il gelato artigianale è un grande protagonista.

Per partecipare a Penny Ice Cream, prenotazione obbligatoria: cliccando qui: www.castelloditabiano.com/ calendar/ E-mail: info@castelloditabiano.com

Prima di salire in Castello, si può cenare ai piedi del maniero, in particolare sulla terrazza del ristorante “Antico Caseificio di Tabiano” oppure prendere semplicemente un aperitivo nella piazzetta del borgo. Per prenotare un tavolo al ristorante, tel. 340 4849570. E-mail: travel@tabianocastello.com