Il 7 e l’8 ottobre, Parma2064 propone visite guidate al caseificio di Fidenza

Vivere un’esperienza unica: assistere alla lavorazione del latte per ottenere la forma di Parmigiano Reggiano, conoscere i casari, lasciarsi stupire dall'artigianalità e dalla passione, degustare un prodotto d’eccezione, acquistare il formaggio direttamente dal produttore. Un viaggio nel tempo, in prima persona, alla scoperta di un metodo di lavorazione rimasto immutato da secoli e passeggiare nei magazzini di stagionatura, vere e proprie cattedrali del Parmigiano Reggiano. Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023, anche Parma2064 (Fidenza) parteciperà a CASEIFICI APERTI, appuntamento promosso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano per far conoscere al pubblico i segreti del Parmigiano Reggiano DOP.

Si potrà assistere all’ apertura della forma, che avverrà alle ore 10:00 e alle ore 15:30, percorrere un viaggio nel gusto e nei sapori con le degustazioni guidate scoprendo la differenza che c’è tra le stagionature a 12, 24, 36 mesi del Parmigiano Reggiano. E non mancherà l’opportunità di pranzare in loco, con un cestino da picnic ricco di prodotti locali. La visita al caseificio di Fidenza (PR), accanto al Fidenza Village, avverrà in sei turni: 8.30 – 9.45 – 11.00 –14.30 –15.30 – 16.30. Lo spaccio sarà aperto con orario continuato dalle 8,30 alle 19 in entrambi i giorni.

È richiesta la prenotazione.