Il Borgo porta La buona novella di Fabrizio De Andrè sul palco

Il Circolo Il Borgo porta la musica di Fabrizio De Andrè all’Auditorium del Carmine (via Eleonora Duse, 1). Domenica 16 aprile alle ore 17.00 il gruppo del Teatro/Canzone “I Delirici”, salirà sul palco, con il Coro "Accanto al Sasso" diretto da Silvia Vacchi, per far rivivere le emozioni della musica del grande Faber. Il concerto – che avrà per titolo “La buona novella”, disco capolavoro del 1970 del grande cantautore genovese - riproporrà un viaggio tra alcune delle più note canzoni di Fabrizio De André, sempre presente nella memoria e nella cultura musicale italiana che accompagna intere generazioni. Il Teatro Canzone dei Delirici, storica formazione emiliana che si è esibita nei più importanti teatri della Regione, è composto da: Andrea Vaccari narrazione e chitarra acustica, Giorgio Federici narrazione e chitarra acustica, Daniele Nascetti chitarra elettrica, Andrea Tusa Basso, Stefano Di Marco batteria, Paolo Zamboni tastiere, Cristina Bonazzi voce solista). Produzione: Danilo Malferrari & Le Nuvole. Parole&Musica di Fabrizio De Andrè, Arrangiamenti Premiata Forneria Marconi. I pass per l’ingresso allo spettacolo possono essere ritirati direttamente presso la Segreteria del Circolo – via Turchi 15/1 negli orari di apertura (martedì e venerdì mattina ore 10.30-13.00 e mercoledì pomeriggio ore 16.00-19.00). Per info: segreteria@ilborgodiparma.it. Tel. 0521.284203. Il ricavato del concerto servirà a finanziare le attività del circolo “Il Borgo”.