Il cantautore Martino Adriani presenta il suo album al Borgo Santa Brigida

Sabato 28 gennaio, il cantautore campano, ma “di base” a Parma, Martino Adriani presenta il suo nuovo album “Occhi” (Infecta Suoni&Affini/ADA Music Italy), terzo album di inediti realizzato con la produzione artistica di Manuele Fusaroli (producer di Bugo, The Zen Circus, Nada, Luca Carboni, Le luci della centrale elettrica, Tre Allegri ragazzi morti, Nobraino, Management e altri) e Michele Guberti. Il disco, disponibile su tutte le piattaforme online, parla di storie di amori e di mostri, di occhi e di posti, con una scrittura diretta alle emozioni e una sensibilità pop sfumata qua e là da colori vintage, dissonanti e psichedelici. < > afferma Martino < >. Venerdì scorso è stato pubblicato su Youtube il “dancing videoclip” di “Lampadina”, girato a Parma, sulla terrazza del Cubo, da Daisy Vanicelli, insegnante di danza e fondatrice con Flavio Rocchi di Boogie Killers. Questo concerto sarà la data zero di un tour che, nei prossimi mesi, lo porterà a suonare in giro per l’Italia sempre accompagnato dal violino di Giulia Chiapponi. Queste le date già confermate: l’8 febbraio secret showcase a Bolzano, il 17 febbraio al Draft di Vallo Della Lucania (SA), il 18 al 35 Live di Cava De’ Tirreni (SA) e il 19 al Papel di Monterotondo (RM).