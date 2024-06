Sabato 8 giugno 2024 alle ore 18.30 e alle 21.00 a Teatro Europa, via Oradour 14, Parma avremo in scena lo spettaco Il Capodanno degli innocenti, esito del laboratorio Kollettivo, a cura di Francesco Marchi con Francesca Ampollini, Chiara Anelli, Stefano Ardizzoni, Maria Chiara Belicchi, Adele Belli, Umberto Belli, Fiammetta Bertuzzi, Cristina bonati, Luna Fogu, Rocco Guevara, Laura Lemma, Giorgio Sabini, Nicola Stocchi. Il capo dell’anno. I fuochi d’artificio. Una famiglia pronta a festeggiare. Sì, ma cosa? Cose nostre. Una volta si scherzava dicendo che non esisteva. Oggi esiste ancora, esiste altrove, esiste ben vestita, ma nemmeno ci si scherza più. E allora continuiamo pure con i cari e buoni vecchi propositi. Come un bilancio alla fine di ogni anno. Ah già...Buon anno nuovo!