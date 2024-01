Fidenza | Il Carnevale del Borgo, da giovedì 8 febbraio a martedì 20 febbraio 2024: il Castello della Fantasia - Castello Baby Balls gioco per bimbi dall'8 al 18 febbraio in piazza Garibaldi; sabato 10 febbraio, piazza Garibaldi, ore 14:30, Borgo Mascherato, sfilata e premiazione delle maschere, animazione a cura di “Movida” ed esecuzioni musicali della banda "Città di Fidenza" e in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 17 febbraio; sabato 10 febbraio nel Ridotto del Teatro G.Magnani, ore 17:00, pomeriggio musicale Duo Pianistico a Quattro Mani con repertorio Mozart e Mendelssohn a cura del Gruppo Promozione Martedì 13 febbraio, ore 19:00, “Il Gisolo”, via frazione Tabiano n. 8, Chi vuol esser lieto sia: luci, musica e ... dolci chiacchiere con animazione a cura di “Movida” dalle ore 19:00, prenotazione obbligatoria entro sabato 10 febbraio. Sabato 17 febbraio, Ridotto del Teatro G.Magnani, ore 17, Trio Concerto Italiano con Matteo Ferrari, Gentjan Lukaci e Luigi Verrini a cura del Gruppo Promozione Musicale Tullio Marchetti. Domenica 18 febbraio, Teatro G.Magnani, ore 16, Ouverture Des Saponettes di Michele Cafaggi - Sciroppo di teatro, Ater Fondazione Stagione di prosa 2023 – 2024. Informazioni, richieste e prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it