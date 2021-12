Il Chorus di Verona ritorna al Teatro Magnani di Fidenza

Il Chorus è una formazione ritmico corale ben conosciuta nel Parmense per l’elevato valore artistico e per l’indiscussa capacità musicale e vocale palesata più volte dai suoi componenti nelle tappe dei loro apprezzati appuntamenti con il pubblico. L’ultima esibizione del coro a Fidenza risale a tre anni fa, prima della pandemia da Covid 19; in quell’occasione riscosse un successo esemplare sia per la massiccia partecipazione del pubblico borghigiano sia per le ottime critiche recensite.

L’opportunità che si presenta domenica 19 dicembre alle 17 è dunque particolarmente rilevante per appassionati e non perché raramente il gruppo si esibisce al di fuori dei confini della Regione Veneto. Diretto dal Maestro Carlo Bennati e composto da circa 40 tra coristi ed orchestrali, Chorus è stato protagonista con evidenza nazionale in passato del Concerto di Natale trasmesso dai canali della RAI. Attualmente è il complesso coristico “ stabile” della manifestazione “ L’Arena in rosa”, manifestazione promossa dal Comune di Verona per le donne operate al seno che si svolge proprio nella celebre Arena in Verona.

Il Chorus ha accompagnato molti cantanti noti del panorama musicale italiano ed ha instaurato anche una collaborazione internazionale con il popolare chansonnier Charles Aznavour. Il repertorio del gruppo spazia dalla musica leggera italiana a quella pop internazionale (sudamericana, africana e gospel); da colonne sonore di film e cartoni animati e covers di successi universali. Buona parte del repertorio è trascritto e riadattato dal direttore, musicista conosciuto per la solida preparazione classica unita alla sensibilità per le nuove tendenze, che propone arrangiamenti originali con coinvolgenti alternanze di stili musicali, parti corali e interventi solistici coinvolgenti. Info e prenotazione posti presso : Disc jockey 70 via A. Gramsci 24 Fidenza Tel 0524 524309 - Segreteria Fidenza For Children 3405233789- fidenzaforchildren@gmail.com