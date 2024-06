Il cinema estivo all’aperto in Piazzale San Lorenzo

Dopo l’apertura di domenica 26 maggio sulle note dei “Blues Brothers” e due proiezioni annullate a causa maltempo, riapre giovedì 6 giugno il Nuovo Cinema Paradiso di Piazzale San Lorenzo, con “Piccoli omicidi tra amici” brillante esordio del regista inglese Danny Boyle (“Trainspotting”, “The Millionaire”). Per chi non voglia portarsi da casa un cuscino, una stuoia o una sdraio, l’Associazione Culturale San Lorenzo metterà come sempre a disposizione delle sedie da noleggiare durante la proiezione al costo di 2 euro. Ci sarà inoltre un piccolo chiosco, aperto dalle 18.00 alle 23.00, che venderà pop corn e bevande a prezzi popolari.

Alle 18.30, prima della proiezione, il piazzale sarà inoltre animato da un aperitivo letterario a tema, con il giallista Pietro Ronchini, che parlerà della sua trilogia appena pubblicata dalla Nuova Editrice Berti con il giornalista Antonio Mascolo e il regista Primo Giroldini. La manifestazione, organizzata dall’Associazione San Lorenzo con il Patrocinio del Comune di Parma, è stata resa possibile grazie al prezioso contributo di Italgomma, Emilbanca, SCA.FI. serramenti, Rolly Brush, Gas Sales Energia, Frank Focaccia e Cantina Canistracci.

Le proiezioni inizieranno con il buio, intorno alle 21.00, e termineranno alla fine del film, intorno alle 23.30. Non sono previsti intervalli e in caso di pioggia o maltempo l’evento sarà cancellato. In tutela dei residenti, l’Associazione San Lorenzo garantirà l’accesso per tutti i possessori di garage ai

loro posti auto, in un clima di collaborazione. Un’occasione imperdibile per rivivere tutta la magia del cinema all’aperto, nel cuore del centro storico.