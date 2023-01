Il Club Ruote a Raggi di Parma festeggia la Befana

Il motorismo storico inaugura il 2023 con la consueta iniziativa benefica “La Befana dell’ASI” di venerdì 6 gennaio. Anche quest’anno il Club federato ASI Ruote a Raggi di Parma ha organizzato una raccolta, tra i propri circa 700 soci, di libri e giocattoli da destinare ai bambini ricoverati presso l’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”. L’appuntamento con la solidarietà era fissato alle ore 10.45 del 6 gennaio quando una rappresentanza del Club con il presidente Romano Cantoni, con il responsabile eventi Stefano Baroni e con altri soci a bordo di auto e moto d’epoca, raggiungerà l’Ospedale per incontrare la presidente dell’associazione Noi per Loro Nella Capretti e la vicepresidente di Giocamico Barbara Ghinelli, alle quali consegnerà i doni insieme alla Befana e a Babbo Natale con uno scambio dei saluti con il personale e con il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi. Una diretta streaming nazionale organizzata da ASI Solidale sui propri canali social permetterà di condividere il momento con più di 50 club sparsi in tutta Italia aderenti all’evento. “La passione per le “vecchie signore” – dichiarano i rappresentanti del Club – si conferma nei suoi valori sempre più inseriti nel tessuto sociale in termini culturali, storici, economici e, come in questo caso, solidali per portare gioia e ricordare di tendere una mano regalando un sorriso a chi ne ha bisogno”.