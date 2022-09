Il collezionista di anime

Le ombre della notte si attorcigliano come serpenti famelici intorno al Castello di Montechiarugolo. Tutto pare tranquillo, ma, nell'oscurità, qualcosa si muove celatamente, annusando l'aria e scrutandosi intorno, in cerca di nuove vittime... Un urlo improvviso lacera il silenzio, poi, dopo un attimo durato un'eternità, tutto tace. E quando l'alba sopraggiunge a rischiarare la fortezza con la luce del nuovo giorno, il paese si risveglia nuovamente impoverito di una delle sue anime.



La Notte di Halloween bussa ai cancelli del Castello di Montechiarugolo: il maniero diventerà infatti teatro di una vicenda drammatica e terrificante, un racconto in cui sarete voi, in prima persona, i protagonisti... Avrete il coraggio di indagare sul mistero che da tempo immemore grava sugli abitanti del luogo? Una serata di suspense e divertimento vi attende, Lunedi 31 Ottobre!



L'evento prevede un tour animato del maniero, nelle cui sale verrà messa in scena una vicenda a marcata connotazione narrativa, dalle tinte noir, con elementi thriller e sovrannaturali. I partecipanti, guidati da uno dei nostri attori, si avventureranno lungo un percorso prefissato, che prevederà l'utilizzo di interni, camminamenti di ronda ed esterni con tappe presidiate da attori in costume, elementi scenici e piccoli enigmi da risolvere, che aumenteranno l'immersività ed il coinvolgimento dei partecipanti.



In caso di pioggia l’evento si svolgerà regolarmente.



SCATTA E VINCI!

Partecipa al Contest di Halloween di Only4U:

• Scegli il tuo soggetto horror durante l’evento del 31/10

• Scatta una foto originale in cui sia presente almeno un dettaglio del Castello

• Postala taggando @only4u_events

• Hai tempo fino al 03/11 compreso



La foto che raggiungerà più like riceverà una degustazione omaggio per due persone presso il nostro Store Autentico Milano oppure una visita guidata per due persone al meraviglioso Museo di Palazzo Marchi nel cuore storico di Parma.



6 turni tra cui scegliere (ogni turno ha la durata di 50 minuti circa con un massimo di 20 persone cadauno):



• Partenza 1 turno: 19:00

• Partenza 2 turno: 20:00

• Partenza 3 turno: 21:00

• Partenza 4 turno: 22:00

• Partenza 5 turno: 23:00

• Partenza 6 turno: 24:00



Costo della manifestazione:

Adulti: 25,00€ a persona

Bambini: sconsigliato sotto i 14 anni



L’evento è principalmente rivolto agli adulti, nel caso di famiglie con bambini interessati si consiglia un’età non inferiore ai 14 anni (il costo rimane sempre 25,00€ a persona).



Parcheggi Vicini: Parcheggio disponibile a pochi passi dal Castello.



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:

0523 972003

eventi@only-4u.it





Montechiarugolo (Parma)