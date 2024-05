Il Comune premia Buffon: riceverà il sigillo della città

Il Comune di Parma premierà Gianluigi Buffon. L'ex portiere crociato riceverà il sigillo della città per aver scelto di tornare a Parma, Club che lo ha lanciato nel mondo del calcio, nelle difficoltà e di terminare qui il percorso, dimostrando un affetto verso la città non scontato. Un premio che gli verrà consegnato venerdì, 17 maggio, all'auditorium Paganini, un momento simbolico da celebrare con un evento aperto alla città dalle 9 in poi. Lo Sport Plan è il piano strategico sviluppato dall'amministrazione per promuovere lo sport e l'attività fisica nella comunità. Questo piano include obiettivi, strategie di coinvolgimento della comunità, progetti per migliorare le infrastrutture sportive, programmi per incoraggiare la partecipazione dei giovani e degli adulti allo sport, nonché politiche per garantire l'accessibilità e l'inclusione.

Durante l’evento, verrà consegnato a Gigi Buffon il Sigillo della Città, a testimoniare l’eccezionale carriera del giocatore, iniziata e conclusa a Parma, che lo ha visto diventare uno dei migliori portieri della storia del Calcio. A far da moderatore all’iniziativa sarà Alessandro Alciato, L’Assessore allo Sport, Marco Bosi, ha dichiarato: “Sarà una mattinata speciale dal momento che in questa occasione si concretizzerà un lungo lavoro di condivisione, durato diversi mesi, con le società sportive del territorio per giungere alla redazione del nuovo Sport Plan – il Piano strategico di sviluppo dello sport di Parma. Seguirà un momento simbolico ed allo stesso tempo emozionante per tanti parmigiani con la consegna del Sigillo della Città di Parma a Gigi Buffon, certamente uno dei massimi esponenti della storia del calcio della nostra città a cui siamo tutti molto legati. Un riconoscimento, quindi, dall’alto valore affettivo per il percorso che ha visto Buffon indossare la maglia del Parma e scegliere, poi, di tornare nella nostra città a chiudere la sua gloriosa carriera”.