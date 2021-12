Il concerto di Capodanno al Regio

Il tradizionale e attesissimo Concerto di Capodanno di Parma si prepara di nuovo a incantare il pubblico con le magistrali e emozionanti interpretazioni dei Filarmonici di Busseto e con la partecipazione straordinaria del violista Danilo Rossi, nella prestigiosa cornice del Teatro Regio di Parma, il 1° gennaio 2022, alle ore 18. Realizzato dalla Società dei Concerti di Parma con il sostegno del Comune di Parma, il Concerto di Capodanno avrà come protagonisti I Filarmonici di Busseto: Corrado Giuffredi, clarinetto, Cesare Chiacchiaretta, fisarmonica, Giampaolo Bandini, chitarra, Roger Cattino, percussioni, Antonio Mercurio, contrabbasso.

Con la partecipazione straordinaria di Danilo Rossi, Prima viola solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Interpreti straordinari dunque, per brindare all’anno nuovo con le spumeggianti melodie di Strauss, Verdi, Morricone, Gershwin e Piazzolla. “In questo periodo nel quale stiamo facendo riflessioni importanti – ha introdotto l’assessore alla Cultura Michele Guerra – su quali attività legate alle festività sia opportuno pensare, questo concerto di Capodanno rappresenta una occasione di qualità, realizzabile in grande sicurezza, essendo ospitata all’interno del Teatro Regio: una splendida cornice per uno spettacolo inclusivo, in grado di coinvolgere un pubblico ampio e eterogeneo anche grazie a un costo di ingresso estremamente contenuto”.

“Portare il concerto di Capodanno al Teatro Regio – ha sottolineato Giampaolo Bandini, direttore artistico della Società dei Concerti – rappresenta un salto significativo per questo appuntamento che è stato adottato negli anni con affetto dai parmigiani, molto seguito anche nella scorsa edizione on line. Nel primo giorno del 2022 desideriamo creare un momento di svago di qualità, grazie anche alla partecipazione straordinaria del violista Danilo Rossi, con uno spettacolo divertente e irriverente in grado di interessare un pubblico il più ampio possibile”. I Filarmonici di Busseto I Filarmonici di Busseto, ensemble cameristico formato da alcuni tra i migliori musicisti sulla scena internazionale, prende il nome dalla storica formazione di Busseto (paese natale di Giuseppe Verdi) di cui proprio lo stesso Verdi fu compositore e direttore negli anni dal 1836 al 1839, Ricostituito in età moderna da Corrado Giuffredi, il gruppo da più di venti anni, è invitato a tenere il prestigioso “Concerto di Capodanno” della città di Parma.