'Il conticidio dei migliori' di Marco Travaglio all'Auditorium Paganini

Marco Travaglio torna sul palcoscenico con un giallo di bruciante attualità. Il Conticidio dei Migliori non racconta una storia di fantasia, ma una storia realmente accaduta (e tuttora in corso) sotto i nostri occhi: il lungo “golpe al ralenti”, durato quasi tre anni, per rovesciare il premier più apprezzato dall’opinione pubblica e più odiato dall’establishment e riportare al potere la vecchia oligarchia finanziata per bloccare ogni cambiamento e garantire la Restaurazione. 21 maggio 2022 ore 21.00 - AUDITORIUM PAGANINI - PARMA