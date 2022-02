La Wine and Food Academy, nell'ambito delle sue rassegne enogastronomiche presenta in collaborazione con Flavio Spotti, Wine & Art Ambassador, co-autore nel 2019 del libro “Spergola. Un vitigno reggiano. Viaggio tra storia, vini e territorio” (Aliberti Editore, per AIS Reggio Emilia). :



Il Convito degli dei - La spergola di Scandiano



Flavio sarà accompagnato dalla presenza dei “Vigneron” Chiara Fantesini, Andrea Iori, Vanni Nizzoli, Devid Sassi e Stefano Oleari; dall'ex presidente della Compagnia della Spergola Giorgio Monzali e da Alberto Grasselli, enologo per la “Spergola Metodo Classico”. Flavio ci condurrà nel magico mondo della regina delle bollicine bianche emiliane, la Spergola di Scandiano, con un evento sensoriale:



“Il Convito degli dei”,



un fantastico e avventuroso viaggio enogastronomico tra le suggestive colline dell’Appennino reggiano attraverso mille anni di storia, da Matilde di Canossa ai nostri giorni. In degustazione otto vini che raccontano la tradizione, l’amore per la terra e la “joie de vivre” delle genti d'Emilia.



Ecco i vini in degustazione



1. “Le Nebbie” Spergola Spumante Metodo Classico – Anna Beatrice;

2. “Arma Dei” Spergola Spumante Metodo Classico – Podere Cipolla;

3. “Particella 128” Spergola Spumante Metodo Classico – Cinquecampi;

4. “Vigna al Vento” Spergola Spumante Metodo Classico – Aljano;

5. “Lunaria” Spergola Spumante Metodo Classico – Cantina Fantesini;

6. “Mordente” Spergola rifermentata in bottiglia – Bosco dei Caprioli;

7. “Crocetta” Spergola rifermentata in bottiglia – Monte Duro;

8. “Ancestrale Bianco” Spergola rifermentata in bottiglia – Cantina Puianello;



Prenotazione obbligatoria: info@wineandfoodacademy.it



In abbinamento ai vini saranno serviti assaggi di prodotti selezionati della tradizione parmigiana e reggiana.



Costo serata: 50 euro a persona, 45 per soci AIS, ONAV, FISAR, ONAF e 35 per gli studenti della facoltà di Scienze Gastronomiche di Parma

Flavio Spotti, restauratore di opere d’arte e musicista, diventa Sommelier Ais nel 2015, l’anno successivo ottiene anche il diploma di Degustatore AIS. Nel 2017 termina il Master Sommelier ALMA-AIS in comunicazione e gestione del vino presso “ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana”. Nello stesso anno diventa “Brand Ambassador Narratori del Gusto”. Grande estimatore del territorio, delle tradizioni, del vino, del patrimonio artistico e della musica, inserisce tutte queste sue passioni all’interno di un’esperienza sensoriale sinestesica. “Life is Synaesthesia”.



Patrocini: Comune di Parma, Regione Emilia Romagna.

Consorzi: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma.





