Il diario di Adamo ed Eva con Francesco Branchetti e Corinne Clery

Sabato 2 dicembre alle ore 21?al teatro Cinema Aurora di Traversetolo va in scena “IL DIARIO DI ADAMO ED EVA” DI MARK TWAIN?.

Ad interpretarlo saranno CORINNE CLERY e FRANCESCO BRANCHETTI?che ne cura anche la regia. Tra gli interpreti anche ELISA CARTA e PAOLO SANGIORGIO.



Mark Twain, attingendo al mito della Creazione narra come siano andate le cose tra l’uomo e la donna in una chiave ironica, umoristica ma anche fiabesca e romantica e racconta come possa essere nata l’attrazione tra i due sessi. Ansie, paure , gioie, curiosità, solitudini e sentimenti si alternano e si confondono in una danza meravigliosa di voci, corpi, suoni e colori, che lascia spazio alla malinconia ma anche all’ironia, alla comicità e alla tenerezza.



Regia di Francesco Branchetti; musiche di Pino Cangialosi; traduzione ed elaborazione di Maura Pettorruso.?



Per prenotazioni: www.teatroaurora.com