Il Festival del Prosciutto di Parma 2021 è tornato

Il Festival del Prosciutto di Parma, giunto alla sua XXIV edizione, torna finalmente in presenza quindi anche se in versione ancora ridotta a causa della pandemia.

Si parte venerdì 10 settembre a Langhirano con la serata di apertura: un vero e proprio show dinamico, in grado di offrire in ogni suo momento contenuti interessanti e coinvolgenti con un parterre di ospiti per tutti i gusti.

La conduzione è curata come sempre da Francesca Romana Barberini, madrina del Festival di lungo corso e ottima conoscitrice del Prosciutto di Parma, che introdurrà i saluti di benvenuto da parte degli organizzatori e delle autorità. L’inaugurazione sarà poi animata da molti altri protagonisti: gli chef e food influencer Andrea Mainardi, Federico Fusca e Simone Finetti; il digital artist, Diego Cusano; Marco Di Costanzo, campione di canottaggio, e Emma Balsimelli, nutrizionista e noto volto televisivo.

Cosa accadrà? Federico Fusca, popolarissimo grazie alle sue ricette veloci su Tik-Tok, e Simone Finetti, noto al grande pubblico per la partecipazione a MasterChef e non solo, prepareranno due ricette con il Prosciutto di Parma.

Durante la preparazione, Marco Di Costanzo e Emma Balsimelli verranno intervistati in relazione al loro rapporto con il Prosciutto di Parma e con il territorio di produzione di questo grande prodotto.

Al termine della preparazione dei due piatti, è la volta dello chef Andrea Mainardi che avrà il compito di valutare le preparazioni dei due giovani chef.

Diego Cusano, inventore di una nuova professione, quella del fantasy researcher, porterà in scena l’arte creando un’opera che avrà come soggetto protagonista il Prosciutto di Parma. L’opera sarà mostrata alla fine dell’evento.

La novità di quest’anno è la diretta in streaming che è possibile seguire attraverso i profili social del Prosciutto di Parma.

Da non perdere sabato 11 e domenica 12 settembre Finestre Aperte, il momento clou del Festival del Prosciutto di Parma, che permette di assistere al ciclo di lavorazione e degustare il Prosciutto di Parma direttamente all'interno dei prosciuttifici. A fare da guida saranno eccezionalmente gli stessi produttori che racconteranno e mostreranno come le cosce di suino, grazie a una particolarissima combinazione di clima, tradizione e passione, diventano Prosciutto di Parma DOP. Finestre Aperte è un’occasione unica per far conoscere al grande pubblico le antiche tradizioni e il saper fare, tramandato di generazione in generazione, che si celano dietro il Prosciutto di Parma.

Il programma completo del Festival del Prosciutto di Parma e tutte le informazioni utili per prenotare e organizzare le visite presso i prosciuttifici aderenti è consultabile sul sito www. festivaldelprosciuttodiparma. com

Nell’ambito di Settembre Gastronomico in corso fin al 26 settembre, il Prosciutto di Parma sarà presente anche in città da lunedì 13 a domenica 19 in Piazza Garibaldi a Parma, sotto i Portici del Grano, presso il Bistrò Parma: uno spazio dove foodie e turisti in arrivo in città avranno la possibilità di assaggiare i prodotti simbolo del made-in-Parma agroalimentare, nelle proposte gourmet firmate da Parma Quality Restaurants. Il programma completo è disponibile sul sito

www.parmacityofgastronomy.it