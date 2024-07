"Il Festival di Open – Le sfide del futuro" torna a Parma con tanti ospiti

Il conto alla rovescia è cominciato: dopo il successo della sua prima edizione, il Festival di Open è pronto a tornare. L’evento, che avrà luogo ancora una volta a Parma, punterà a esplorare tematiche d’attualità e le sfide del futuro. Ci saranno, però, alcune novità rispetto all’anno scorso. Innanzitutto, al patrocinio del Comune si è aggiunto quello dell’Università di Parma. Ci saranno tre date: dal 20 al 22 settembre, dalle 15 di venerdì fino all’intera giornata di domenica. Infine, l’evento si tinge dei colori della città: viola, in onore delle violette di Parma, fiori delicati, dai petali fitti e il colore intenso. Ma anche giallo, la nuance peculiare di molti edifici del posto.

La nuova edizione

Il 2024, infatti, vedrà la partecipazione di molti personaggi provenienti da tutti i campi: dalla politica agli spettacoli. Da Carlo Calenda al commissario europeo Paolo Gentiloni. Gli studenti e le studentesse di Parma dialogheranno sul palco del festival con la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Grande attenzione verrà dedicata alla giustizia minorile e di comunità, con panel che vedono la partecipazione – tra gli altri – del procuratore di Napoli Nicola Gratteri e del fondatore della comunità Kayros Don Claudio Burgio. Ma anche occasioni per ridere, con Brenda Lodigiani, e per parlare di musica – tra innovazione e censura: la “regina del rap” Paola Zukar e Dargen D’Amico. Non mancheranno gli approfondimenti geopolitici, con il ritorno del direttore della rivista Domino, Dario Fabbri. Questo è solo l’inizio: il programma completo sarà pubblicato nei prossimi giorni su open.online.