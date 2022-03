Il film 'Un giorno la notte' all'Università di Parma

Venerdì 18 Marzo 2022, alle ore 17:00, presso l’Aula Magna dell’Università di Parma, in Via Università 12 a Parma, verrà proiettato il film 'Un Giorno La Notte' di Michele Aiello e Michele Cattani, con l’auto-narrazione visiva di Sainey Fatty e l’audiodescrizione di Andrea Pennacchi, prodotto da ZALAB FILM.

L’evento è organizzato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Parma con il patrocinio e la sponsorizzazione del Lions Club Parma Farnese, in collaborazione con ZALAB e Arca di Noè. 'Un Giorno La Notte' è un film biografico sulla vita del ventenne Sainey, arrivato in Italia con la speranza di trovare una soluzione per la Retinite Pigmentosa di cui soffre. Dopo aver scoperto che anche

qui non esiste una cura, è deciso a imparare più cose possibili per prepararsi alla cecità. In questo viaggio verso l’oscurità, Sainey incontra un nuovo amico e scopre la passione per un nuovo sport, il baseball. Così decide di filmare la sua storia in prima persona e di mostrare al mondo che bisogna reagire anche contro le difficoltà più grandi, finendo con il coinvolgere lo spettatore in un turbinio di relazioni umane, moti d’animo e conquiste silenziose. A partire dalla quotidianità di Sainey e dal binomio auto-rappresentazione/rappresentazione, disabilità/normalità, impossibilità/possibilità, sogno/realtà, il pubblico avrà la speciale occasione di poter sperimentare la percezione degli stessi testimoni del film anche grazie alla scelta dei registi del formato 4:3.

Al termine della proiezione, alcuni testimonial saranno disponibili per domande e riflessioni sullem tematiche del film. La serata sarà aperta dai saluti del Rettore dell'Università di Parma Paolo Andrei, del presidente della Sezione UICI di Parma Guido Schianchi e del presidente del Lions Club Parma Farnese Gaudenzio Volponi. Il film sarà visibile nella versione audio-descritta a cura di Andrea Pennacchi per consentire a tutti i presenti, vedenti e non vedenti, di vivere un'esperienza inconsueta, peculiare e d’impatto.

L’ingresso è gratuito, possibile esibendo il Green Pass e indossando la mascherina; è necessaria la prenotazione, che va fatta via e-mail all’indirizzo: segreteria@uicparma.it entro Giovedì 17Marzo, indicando i nominativi degli interessati e un recapito cellulare di riferimento. A fronte della prenotazione verrà inviata risposta di conferma.

“Siamo molto felici di poter presentare a Parma un film che ha già ricevuto vari riconoscimenti e che racconta una storia non solo di fragilità ma che tocca tematiche importanti quali l'immigrazione, l'integrazione, lo scambio tra pari, il valore aggregante dello sport.” – dice Guido Schianchi, Presidente dell’UICI di Parma – “Poterlo offrire alla città gratuitamente, è per noi ulteriore motivo di soddisfazione.

L’invito è di partecipare, perché ‘Un Giorno La Notte' è uno di quei film che ‘apre gli occhi.’”