Il Fuori Orario è pronto a ripartire: sabato il taglio del nastro

Nuova vita per l’Arci Fuori Orario a Taneto di Gattatico che sabato 18 dicembre riaccende i riflettori su uno dei palcoscenici più importanti del nord Italia.

Una festa inaugurale con musica dal vivo, dj set e ospiti a sorpresa che arriva a circa due anni dallo stop forzato a causa della pandemia. Alle 21 il taglio del nastro che segna un nuovo inizio per una grande vecchia passione, alle 21,30 musica dal vivo con i Cubo di Rubik, musica per orecchie affamate. Alla progressive rock band, composta da Salvatore Bazzarelli, Nicola Denti e Leonardo Cavalca e Marilena Montarone si aggiungerà per l'occasione Andrea Cosentino alla voce. Vantano collaborazioni con alcuni tra i migliori artisti sia italiani che internazionali (Notte delle chitarre, Eugenio Finardi, Alberto Radius, Maurizio Solieri, Stef Burns, Eric Burdon, Mogol e molti altri). Un concerto che metterà davanti tanto rock, in tutte le sue forme passando dalla musica italiana alla migliore musica internazionale.

A seguire sarà il turno del dj set deep house a cura di Mark Bee. Aspettando il tradizionale concerto di Natale di Vinicio Capossela che tornerà finalmente in presenza il 25 e 26 dicembre, la serata inaugurale di sabato prossimo sarà anche l’occasione per rivedere il Fuori Orario dopo i lavori di sistemazione curati dai nuovi gestori, il gruppo del circolo Arci B-Side che ha preso in mano le redini della ripartenza dello storico circolo di Taneto giunto alla ventisettesima stagione. Il nuovo Fuori Orario sarà quindi Arci B-Side, un circolo appena nato e forte di nuove energie che prenderà la guida del progetto sfidando i tempi della pandemia.

Nel rispetto delle normative anti contagio sarà una festa a capienza limitata, per garantire la sicurezza di tutti. Aperto anche lo spazio open air, sotto la tettoia d'ingresso, in cui sarà possibile gustare piadine e panini.

L’ingresso sarà gratuito e saranno necessari Super Green Pass e tessera Arci.