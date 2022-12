Il gran finale di Mangiamusica 2022 con Rossana Casale in concerto

È l'unica data emiliano-romagnola del suo nuovo tour "Joni" e la seconda in Italia, dopo il debutto dello scorso mese a Padova. Rossana Casale torna a Mangiamusica – Note pop, cibo rock (rassegna ideata e diretta dal giornalista Gianluigi Negri, giunta alla settima edizione) dopo il sold out del 2019 con la precedente partecipazione. Questa volta - con la sua voce unica, con la sua sensibilità, classe ed eleganza - sabato 10 dicembre, al Teatro Magnani di Fidenza (inizio alle 21), sarà la grande protagonista di un attesissimo concerto, accompagnata dalla sua band al completo, che coincide con l'evento di chiusura della rassegna.



"JONI": NUOVO ALBUM, NUOVO TOUR

Il nuovo album della Casale, dedicato alla leggendaria Joni Mitchell, è uscito lo scorso 7 novembre per Egea, nella stessa data in cui l'immensa cantautrice americana ha festeggiato 79 anni. "Joni" è un un omaggio "in jazz", come tutti i precedenti lavori della Casale: dal tributo a Giorgio Gaber "Il Signor G e l’amore" a "Jacques Brel in me", a "Strani Frutti" dedicato alle maledette del '900, fino a "Round Christmas" dedicato ai sentimenti del Natale nelle culture del mondo.

"In questo album - afferma la Casale - ho rispettato la sua scrittura nello svolgimento di ogni brano, per poi dare al jazz il ruolo del volo, del pittore che spazia con i colori ispirati dalle parole di Joni”.



LA STORICA BAND DELLA CASALE

Con lei, sul palco, la sua storica band: Emiliano Begni (pianoforte), Francesco Consaga (sax soprano e flauto traverso), Ermanno Dodaro (contrabbasso), Gino Cardamone (chitarra jazz).



IL GRAN FINALE DI MANGIAMUSICA

Con il concerto "Joni" si chiude una settima ed esaltante stagione di Mangiamusica, che ha visto salire sul palco del Magnani Violante Placido (Premio Mangiacinema - Creatrice di sogni), Omar Pedrini e Tullio Solenghi negli esclusivi show "Come ci piace fare l'amore", "Pronto per volare" e "It's wonderful". Senza dimenticare i leggendari Oliver Onions (Premio Mangiacinema - Creatori di Sogni), protagonisti di uno spettacolare evento che ha anticipato i loro 60 anni di carriera (che ricorrono nel 2023). Ultimo ma non meno importante, il Mangiamusica extra che ha ospitato l'unica data emiliano-romagnola (soprattutto l'unica data italiana a ingresso gratuito) del tour teatrale di Davide Van De Sfroos.





Mangiamusica si raccontano le grandi storie della musica, ma anche del gusto: ogni serata prevede, infatti, la "scoperta" dei. Lo spettacolo del gusto di sabato 10 dicembre sarà firmato dal casaroche presenterà il Parmigiano Reggiano del(primo nella classifica “Gambero Rosso”).