Il jamaica pub secondo max testa

Riprendono e serate all'insegna del divertimento assicurato al JAMAICA di Parma.

Venerdi 13 gennaio, in esclusiva la selezione musicale a cura di Max Testa, storico DJ di Parma.

Un format NUOVISSIMO, ma soprattutto UNO SPETTACOLO VIDEO ILLUMINERÀ LA NOSTRA SERATA come mai prima d'ora!



Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una notte PAZZESCA!



Venite a trovarci anche a cena con i vostri amici e non preoccupatevi: la cucina rimane aperta fino a tardi per accontentare i palati di tutti!



Pronti a ballare fino all'alba?



?? https://wa.me/393403781027