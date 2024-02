Il maiale è servito da 9 chef

“Perché ogni viaggio sia sempre fonte di stupore e di incontri indimenticabili con albergatori e ristoratori appassionati" è la mission di Teritoria - la community che unisce 430 albergatori e ristoratori di Italia e Francia, che ha come presidente lo Chef (13 stelle Michelin) Alain Ducasse - di cui fa parte l’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR), che per suggellare questo patto del gusto, ha deciso di organizzare un evento speciale: “Pig Full Immersion Chef Edition 2024. Si terrà mercoledì 28 febbraio e si tratta di una suggestiva cena all’impiedi, tra le antiche sale del piano nobile del castello trecentesco, in cui saranno imbandite 7 isole del gusto, ognuna dedicata agli Chef ospiti, che interpreteranno a “modo loro” piatti esclusivamente a base di maiale. Oltre all’isola del padrone di casa Chef Massimo Spigaroli si potranno assaporare le creazioni di: André Taormina del Restaurant Ambroisie (1 stella Michelin); Alberto Bertani di QB Duepuntozero; Eduardo Osin de La Zagara - Casa Mariantonia; Antonio Petrone di Pietramare Natural Food - Praia Art Resort; Alfio Visalli e Giuseppe Bonaccorso de Il Giardino di Pietra - Castello di San Marco e di Annett Teich e Bernd Teich del Restaurant BK. I posti sono limitati, il costo è di 80 euro per persona, vini compresi. Prenotazione obbligatoria: mail relais@acpallavicina.com, tel. 0524 936539.