Il Mercatino da Forte dei Marmi torna a Noceto il 23 aprile

Nel mezzo di un bel ponte di primavera, il pensiero torna al primo amore! Molti operatori del Mercatino Da Forte dei Marmi, infatti, hanno visto la

prima trasferta al di fuori della Versilia, proprio a Noceto. E qui l’intero consorzio torna domenica 23 aprile, con tutto l’amore possibile e il top

dell’offerta commerciale che lo contraddistingue. Un amore condiviso con l’Amministrazione Comunale di Noceto che, ancora una volta, ha voluto patrocinare l’evento. Appuntamento, dalle 8.00 alle 19.00 nel centro storico della cittadina miliana, con quello che ormai in tanti considerano non il solito mercato dato che riesce a mettere insieme elementi all’apparenza inconciliabili: ovvero l’alta qualità delle proposte a prezzi competitivi, in un contesto per nulla “ingessato”, ma assolutamente informale, divertente che ricorda quello della vacanza.

Protagoniste assolute le nuove collezioni primavera-estate: i famosi capi in cachemire che, nella versione più leggera, sono adatti anche alla bella

stagione. Sempre molto richieste le calzature e le borse di produzione artigianale, così come le nuove collezioni del pronto moda, la pigiameria, l’intimo, la biancheria casa, gli accessori, le eccellenze gastronomiche e le chiccherie per gli amici a 4 zampe. Tutti articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa, come ama ricordare il presidente Alessandro Mattei.

Domenica 23 aprile, appuntamento a Noceto con Il Mercatino da Forte dei Marmi: non il solito mercato! Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.