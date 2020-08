il mestiere della spada : cavalieri & castelli

Visita speciale e approfondimento su armi, armature, assedi e strategie belliche nel Medioevo



Una speciale visita guidata del Castello di Varano, incentrata sulle funzioni belliche e le strategie difensive dell'inespugnabile fortezza, correlata da un coinvolgente approfondimento sull'evoluzione delle armi, delle armature e del ruolo degli Uomini d'Arme in epoca medievale, che vi condurrà in un affascinante viaggio nel passato.



Il Medioevo È Una Straordinaria Epoca “D'arme” Che, Con La Nascita Dei Castelli, Dei Cavalieri, Di Nuove Terribili Armi E Poderose Armature, Nonché Di Ingegnose E Innovative Strategie Di Guerra, Rappresenta Una Vera E Propria Rivoluzione Delle Arti Belliche.





Orari:

Inizio Turni Alle 10:30, 11:30, 15:00, 16:00, 17:00





Durata:

Visita + Approfondimento : Circa Un'ora E Mezza

Nota:

Al Fine Di Garantire Il Distanziamento Interpersonale, Saranno Ammessi Al Massimo Una Dozzina Di Partecipanti Per Turno. I Partecipanti Dovranno Presentarsi Muniti Di Mascherina, Mentre Il Gel Igienizzante Per Le Mani Sarà Disponibile Presso La Biglietteria Del Castello.





Costo Della Manifestazione A Persona:

Biglietto Intero: 10 Euro

Biglietto Ridotto (Bambini Dai 6 Ai 12 Anni): 5 Euro

Nota: La Prenotazione Non È Obbligatoria Ma È Caldamente Consigliata: Contattateci Per Verificare La Disponibilità Del Turno Desiderato



Numeri Telefonici, Mail E Sito Internet Per Informazioni E Prenotazioni:

Telefono : 327 3797253 (Dal Martedì Al Sabato Dalle Ore 14:00 Alle Ore 20:00 E Domenica Dalle Ore 8:00 Alle Ore 17:00)

E-Mail : Castellodivarano@Oltrelospecchio.Com

Web : Www.Castellodivarano.It - Www.Oltrelospecchio.Com

