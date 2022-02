il mestiere di scrivere - punto zero - incontro con l'autore gianni contarino

Per il secondo appuntamento di Il mestiere di scrivere, lo scrittore Gianni Contarino ? a partire dalla presentazione del suo libro Punto Zero rifletterà su come si affronta la scrittura del proprio primo romanzo dopo l?esperienza con altri generi come la poesia o il racconto: scegliere il momento giusto per cimentarsi nell?impresa, affrontare diversi registri di lettura, fra cui il comico, e poi riletture, tagli e scelte di editing, per lasciare finalmente la propria opera nelle mani dei lettori. Punto zero tocca, attraverso le vicende del protagonista Emilio di Bella, i temi del precariato e della crisi del mondo del lavoro, che non riguarda solo i più giovani, e che inevitabilmente si ripercuote sugli aspetti più personali della vita.



L'AUTORE

Gianni Contarino è nato a Siracusa nel 1972 e vive tra un bosco vicino Torino e un borgo sull?Etna. Scrive racconti e poesie. Questo è il suo primo romanzo.



INFORMAZIONI

L'evento si terrà presso la Biblioteca Guanda in Sala Salsi.



Prenotazioni: https://www.comune.parma.it/prenota/app/#/evento/il-mestiere-di-scrivere---punto-zero-04022022