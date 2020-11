Il Natale è più “buono” con le eccellenze gastronomiche parmensi

Il sapore unico delle eccellenze gastronomiche della Food Valley non ha confini, e unisce i gusti di gourmet e golosi, che da oggi possono ricevere direttamente a casa le prelibatezze artigianali del territorio di Parma, la prima City of Gastronomy italiana per l'UNESCO. Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR), storico regno del Culatello della famiglia Spigaroli e Parma2064, marchio della Cooperativa Agrinascente che unisce l'esperienza e la professionalità di 5 aziende agricole che producono il Parmigiano Reggiano, hanno deciso di mettere a portata di mano, anzi di click, i loro prodotti d'eccellenza. In un momento in cui il tempo sembra dilatarsi tra le pareti di casa e il cibo diventa “comfort food”, l'idea è buonissima per regalarsi un'esperienza da buongustai o per offrire ai propri cari un regalo di Natale unico e personalizzato, grazie ai nuovi voucher pensati per tutti i gusti e tutte le tasche.

L'Antica Corte Pallavicina offre salumi tipici come salame, coppa, spalla cruda e il famoso Culatello - prodotti ancora oggi secondo l'antica tradizione - vini, frutta e ortaggi freschissimi e di stagione, confetture, conserve e carni di qualità dell'azienda agricola di famiglia, da ordinare sullo shop on line: https://www.salumianticacortepallavicina.it/shop/. Oppure si possono richiedere gli eleganti buoni regalo, validi fino a dicembre 2021, per donare l'esperienza di un menu stellato al ristorante Antica Corte Pallavicina; di un pranzo o una cena nella più rustica Hosteria del Maiale, o di un soggiorno in una delle raffinate camere del castello del 1300 sulla golena del Fiume Po (relais@acpallavicina.com, Tel. 0524936539). Parma2064 invece, specializzato nella produzione del formaggio più famoso del mondo, ha ideato gift voucher da 25 e 50 euro per regalare alle buone forchette un “pezzo” di felicità, con varie tipologie di Parmigiano Reggiano tra cui scegliere – dalla selezione Lunga Vita, oltre i 30 mesi, alle stagionature più giovani – o le varianti Organic, Halal o Kasher (www.2064.it).