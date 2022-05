Il Premio Strega a Parma: serata con gli autori finalisti

Anche quest’anno il Comune di Parma e la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci organizzano una serata speciale con gli autori finalisti del Premio Strega 2022 in programma domenica 12 giugno, alle 21, negli spazi all’aperto di Casa della Musica.

L’incontro, organizzato nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza, è a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata su APP “Parma 2020+21” (possibile a partire dal 1° giugno), fino a esaurimento posti disponibili.

In caso di maltempo l'incontro si sposterà all'interno della Casa della Musica.

Questi i libri e i nomi dei dodici candidati scelti dal Comitato direttivo del Premio, tra i 74 titoli proposti quest’anno dagli Amici della domenica, che si disputeranno l’edizione 2022:

· Marco Amerighi, Randagi (Bollati Boringhieri)

presentato da Silvia Ballestra

· Fabio Bacà, Nova (Adelphi)

presentato da Diego De Silva

· Alessandro Bertante, Mordi e fuggi (Baldini+Castoldi)

presentato da Luca Doninelli

· Alessandra Carati, E poi saremo salvi (Mondadori)

presentato da Andrea Vitali

· Mario Desiati, Spatriati (Einaudi)

presentato da Alessandro Piperno

· Veronica Galletta, Nina sull’argine, (minimum fax)

presentato da Gianluca Lioni

· Jana Karšaiová, Divorzio di velluto (Feltrinelli)

presentato da Gad Lerner

· Marino Magliani, Il cannocchiale del tenente Dumont (L’Orma)

presentato da Giuseppe Conte

· Davide Orecchio, Storia aperta (Bompiani)

presentato da Martina Testa

· Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskij (Rizzoli)

presentato da Renata Colorni

· Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi)

presentato da Domenico Procacci

· Daniela Ranieri, Stradario aggiornato di tutti i miei baci (Ponte alle Grazie)

presentato da Loredana Lipperini

I libri candidati saranno letti e votati da una giuria composta da 660 aventi diritto. Ai voti degli Amici della domenica si aggiungono quelli espressi da studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura selezionati dagli Istituti italiani di cultura all’estero, lettori forti scelti da librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, voti collettivi espressi da scuole, Università e gruppi di lettura. I libri in gara concorreranno inoltre alla IX edizione del Premio Strega Giovani e saranno letti e votati da una giuria composta da 1.000 studentesse e studenti provenienti da scuole secondarie superiori in Italia e all’estero.

L’8 giugno a Benevento tra i dodici candidati verranno scelti i cinque autori finalisti che prenderanno parte all’incontro di domenica 12 giugno a Parma intervistati dalla giornalista Alessandra Tedesco.

La tappa di Parma, rientra nello Strega Tour promosso da Fondazione Bellonci, Strega Alberti e BPER Banca.

Per info su autori finalisti e curiosità sul Premio Strega: www.premiostrega.it