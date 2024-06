Il primo week end d'estate con tantissimi eventi

Il primo week end estivo è contraddistinto da un fittissimo calendario di appuntamenti. Diversi gli appuntamenti all'aperto, grazie a Parma Estate 2024 (qui il programma completo) e gli incontri per i più piccoli con I musicanti di Brema che tornano in Piazzale Inzani. Le tortellate di San Giovanni trasformeranno Parma in un ristorante a cielo aperto, poi la Festa della Musica e tante opere teatrali. Per tutti i gusti. Noi, come sempre, ci limitiamo a darvi solo qualche consiglio.

Parma Estate 2024: cinema, teatro, incontri e tanta musica

Domenica 23 giugno torna Inzani con lo spettacolo teatrale dei Musicanti di Brema

Tutte le tortellate di San Giovanni a Parma e provincia

La luce torna a emozionare nei giorni più lunghi dell’anno

Estate, parola d’ordine: Bar-Sò

Per l'elenco completo, clicca qui