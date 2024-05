Il profumo in festa: 7 e 8 giugno

Nell’ambito delle celebrazioni per i 20 anni di attività di Mouillettes & Co, desideriamo invitarvi a partecipare a IL PROFUMO IN FESTA, l’evento speciale pensato per condividere il nostro amore per il mondo del profumo con appassionati e curiosi. Venerdì 7 e sabato 8 giugno 2024, a Parma, ci saranno iniziative gratuite e aperte al pubblico, organizzate per esplorare e diffondere la cultura del profumo. Sarà un'occasione unica per immergersi nel meraviglioso universo delle fragranze attraverso esperienze sensoriali, workshop e incontri con esperti del settore. In allegato, trovate il programma delle iniziative che si svolgeranno presso l’Antica Farmacia San Filippo Neri, adiacente ai nostri uffici nel centro storico della città, mentre il palinsesto delle attività è in continuo aggiornamento, consultabile qui IL PROFUMO IN FESTA Sarebbe per noi un grande piacere avere la vostra presenza - oltre che alla serata del 6 giugno, per la quale avete già ricevuto l’invito – anche alle attività previste nei giorni successivi. Grazie per il tempo che vorrete dedicarci.