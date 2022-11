Il Regio applaude Daniele Silvestri: e lui canta Màt Sicuri

Che il Teatro, il Regio in particolare, sia contesto suggestivo non c'era dubbio. Spesso riescono anche a essere sfondi ideali per concerti di musica contemporanea. Daniele Silvestri l'ha pensato come un omaggio, in una rassegna dedicata alla storia della musica (Festival Barezzi), un contesto più intimo, come un salotto tra tappeti e poltrone. Ha scritto il testo delle canzoni in scaletta, Silvestri che ha trovato con la sua musica la perfetta sintonia con il velluto e il legno del salotto che ha allestito. Più di due ore di chiacchierata musicale hanno coinvolto quasi 800 persone di tutte le età. La musica è sempre la musica. Che sia del "Maestro" o dell' "allievo", che siano archi o percussioni, questa è l'interessante alchimia di strumenti cosi apparentemente lontani nel tempo che invece se mescolati trovano un gusto e un piacere particolare.

Che dire di più? Applausi silenziosi a Daniele Silvestri e ai suoi musicisti di bravura eccezionale, ricchi di mille sonorità e mestieri. Applausi silenziosi e mani che vibrano, per chi non può udire ma può sentirne le vibrazioni. Applausi alle immagini di un giovane reporter di guerra che la guerra la denuncia, e un bacio a Cara, anima mia omaggio a Lucio Dalla che ora ascolta le amate note da Piazza Grande insieme al "Matto" Sicuri, allestito al momento. Che matto non era o anzi sì, matto per la vita, che ha vissuto a modo suo, in strada come un artista al margine e a mani dure, magari appoggiato la sera alle mura del Teatro trovando pace nel sentirle suonare. La musica è sempre la musica.