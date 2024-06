Indirizzo non disponibile

A distanza di quasi 20 anni, Soragna torna ad essere Il Regno di Nasonia!



Accanto a divertenti personaggi "nasuti" che troveranno dimora nei vari angoli del paese, il centro storico si animerà tra strabililianti esibizioni di artisti di strada e spettacoli di circo contemporaneo, bancarelle di oggetti creativi, la sfilata del corteo della Giostra dei Nasi, nonchè divertenti corner fotografici in cui rivivrà la magica atmosfera goliardica di un tempo.



Un omaggio in chiave moderna alla storica festa che ha reso celebre Soragna in tutta Italia, che, tra i costumi e le scenografie originali di un tempo, torna con una nuova edizione dove non mancheranno artisti internazionali, acrobazie, musica e buon cibo.