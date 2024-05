'Il segreto di Dorian Gray' al Casinetto Petitot

Siamo elettrizzati nell'annunciarvi questo appuntamento perché sabato 25 torna il teatro tra e mura del Casinetto Petitot. La compagnia delle MO.RE ci porterà il suo spettacolo IL SEGRETO DI DORIAN GRAY e per l'occasione abbiamo pensato di proporvi due repliche, una alle 18 e una alle 21, intervallate da un aperitivo.



TRAMA

Dorian è un ragazzo tanto bello quanto subdolo e malvagio. Chi l'ha reso il mostro che è? Era così dolce per la sua governante, così appassionato per Sybil la sua amante. Amato da tutti, perché tutta quella bellezza non può essere destinata ad una sola persona.

Il segreto di Dorian Gray è uno SPETTACOLO ITINERANTE che ha trovato la sua nuova sede tra le mura del nostro Casinetto Petitot, che per l'occasione si trasformerà in Villa Gray. Tra le sue stanze incontrerai personaggi corrotti e di dubbia moralità che ti spingeranno a chiederti quanto sia colpa tua o altrui la scelta tra il bene e il male.

La compagnia delle MO.RE ti invita a compiere questo viaggio di un'ora e spera che il tuo cambiamento sia più positivo di quello del protagonista.

Non ti perdere e resta vicino ai tuoi compagni di viaggio.



?? DOVE PRENOTARE (essendo a numero chiuso è caldamente consigliato):

https://linktr.ee/mindformusic

Instagram: @m4mparma

Fb: Mind for Music

Mail: m4m.mindformusic@gmail.com

Whatsapp: 3467459226



Ingresso riservato ai soci Arci

Biglietto 12€ (incluso calice di benvenuto/alternativa analcolica)





https://youtube.com/watch?v=otnT7psdO60&feature=share