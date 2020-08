Il Teatro delle Briciole all’ex Mattatoio di Roma

«Pop up, un fossile di cartone animato», una delle produzioni più amate e più applaudite, in Italia e nel mondo, del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, fa tappa a Roma. Domenica 2 agosto alle 21.30 lo spettacolo, diretto da I Sacchi di Sabbia e interpretato da Beatrice Baruffini e Chiara Renzi, va in scena all’ex Mattatoio di Testaccio, importante polo aggregatore di produzioni culturali, inserito in un programma di eventi organizzato nella speciale occasione della presentazione di «Gaia», installazione luminosa di sette metri di diametro dell’artista britannico Luke Jermann che riproduce fedelmente il pianeta Terra.

La tappa romana di «Pop up» si pone sulla scia di sette anni coronati da successi, per una produzione nata nel 2013 nell`ambito del cantiere produttivo del Teatro delle Briciole "Nuovi sguardi per un pubblico giovane" e da allora costantemente in tournée, applaudita dai pubblici di teatri e festival in Inghilterra, Polonia, Francia, Spagna, Norvegia, Olanda, Israele.

Diretto da I Sacchi di Sabbia, formazione di spicco della scena italiana, lo spettacolo, scritto e diretto da Giovanni Guerrieri e Giulia Gallo, trasferisce sulla scena il libro animato elevandolo a protagonista. Ne nasce un cartone teatrale che esplora le geometrie dell’immaginario infantile attraverso le avventure di un bambino di carta e di una piccola, enigmatica sfera, delle loro metamorfosi e dell’esperienza del mondo che da quelle avventure si sviluppa.