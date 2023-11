Il teatro oracolare di Faròfilò al Jam nell'area Ex Salamini

Domenica 26 ottobre

Ore 18:00

Ingresso gratuito con tessera ARCI

Spettacolo a cappello

Ampio parcheggio

Zona ex Salamini

Salumi formaggi vini e birre



Il Teatro partecipativo di Alessandro Lucci con lo spettacolo di narrazione:

FARòFILò

La Stanza di Almira

101 storie da tutto il Mondo

1 risposta per ognuno

di e con Alessandro Lucci (Omozero Teatro). www.omozero.it



FaròFilò è una veglia poetica formata da vari racconti, in una forma costruita, nei tempi, nel linguaggio e nella scelta dei testi dall'attore in performance al momento stesso dell'incontro, in continua evoluzione, trasformazione e riformulazione. Alessandro gioca con il pubblico attraverso storie di varie culture (zen, yiddish, afro, sufi) rispondendo con il teatro a domande intime su futuro, passato e nodi da sciogliere.

Intorno a un fuoco (simbolico) fare un viaggio per il mondo, attraverso le Storie che Alessandro racconterà al pubblico.

Un mazzo di carte disegnato in estemporanea davanti al teatro o allo spazio scelto prima della serata. Poi nascosto a ridosso dello spazio scenico. Solo se qualcuno del pubblico avrà una domanda forte da chiedere al mazzo di carte si potrà aprire il racconto... TEATRO ORACOLARE... Per tutti... Anche per chi non ha più domande."

Alessandro Lucci ( Omozero Teatro ) è un artista transitivo la cui ricerca punta a costruire opere artistiche che acquisiscono la loro completezza attraverso lo scambio tra artista e pubblico."





Avete domande sul futuro o sul passato? Domenica potrete trovare tante possibili risposte.