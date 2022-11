'Il tempo e il suo trascorrere': mostra alla Galleria Sant'Andrea

“ ….sono spazi di silenzio, meditata e intima ricerca, quelli in cui Cristina Bedeschi ha formulato i suoi lavori. Lo ha fatto poeticamente, a partire dal forzato isolamento in cui tutto il mondo si è trovato a vivere. La mente, il tempo e il suo trascorrere, le hanno accompagnato la mano.

Nelle opere traspare l’intimo interrogativo, sul mistero profondo del tempo, del suo trascorrere mai uguale, concepito secondo il nostro stato d’animo



Un’opera su tutte, realizzata non a caso a carboncino, può ritenersi la raggiunta comprensione del tempo da parte dell’artista.

Rappresentando se stessa al tavolo da lavoro, in un momento di profonda intimità , con lo sguardo al suo futuro essere nonna si interroga.

Cosa è l’immortalità , se non accettare l’istante che viene e l’istante che se ne va?



Remo Tassi