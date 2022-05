Il testo del Premio Ubu Letizia Russo chiude la Stagione del Teatro Moruzzi di Noceto

Sabato 28 maggio alle ore 21 si conclude la Stagione del Teatro Moruzzi di Noceto con lo spettacolo "Se ci sei batti un colpo", scritto dal Premio Ubu Letizia Russo e interpretato da Fabio Mascagni. La regia è firmata da Laura Curino. Tre artisti del teatro che insieme hanno realizzato uno spettacolo che la critica ha definito “a tratti geniale, oltremodo divertente, oltremodo intelligente. Oltremodo consigliato”.

Un solo attore, tredici personaggi, una storia surreale e tragicomica per indagare, attraverso la vita di un giovane uomo che ha tutto ciò che gli serve, tranne il cuore, un tema caro a chiunque abbia mai avuto il dubbio se davvero valga o no la pena vivere. Ma la domanda del personaggio e la sua straordinaria esistenza di senza cuore sono anche una lente per osservare, con ironia politicamente scorretta e poesia, tutto ciò che fa della vita il regno della meraviglia e della noia, della normalità e della follia, del desiderio e dell'incomprensione: dalle relazioni famigliari a quelle sentimentali, dall'amicizia al lavoro, dalla visione spirituale a quella scientifica, dalle domande dei bambini ai dubbi degli adulti.

A cosa serve vivere, se non hai il cuore? Lo spettacolo è stato ospite di importanti festival e Teatri consacrando l’attore Fabio Mascagni come interprete eccellente e raffinato. Sabato 28 maggio la biglietteria del Teatro Moruzzi sarà aperta dalle ore 16 per il rinnovo degli abbonamenti e la conferma dei posti per la prossima Stagione Teatrale 2022/2023.

INFO e PRENOTAZIONI:

E20inscena 392/6405385

info@e20inscena.it

Biglietti in vendita anche su Vivaticket.it