Il valore della cooperazione per la città

In occasione dei 50 anni, Genoma Films ha celebrato con una pellicola decenni di attività in tutto il mondo e il nostro fondatore, il senatore Giovanni Bersani.

Un mockumentary che attraverso fiction, documentario e materiale d’archivio, racconta una delle numerose missioni del CEFA, ONG che da decenni lavora per vincere fame e povertà e portare lavoro in Africa e America Latina, creando modelli di sviluppo sostenibile.

Il film, che si snoda tra Bologna e la Tanzania, è diretto da Marta Miniucchi già regista del docufilm Benelli su Benelli e del pluripremiato Green Pinocchio ed interpretato da Cesare Bocci ,

Matteo Gatta e Lodo Guenzi . Spicca nella colonna sonora il brano Muziki " inciso a Dar Es Salaam da Dargen D’Amico Gente Strana Watu Wa Ajabu è stato realizzato in collaborazione con CEFA Onlus e con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, e di Gruppo Granarolo, BCC Emilbanca e Deisa Ebano Spa (Zig Zag, Calzanetto e Ebano).



Successivamente, avverrà la proiezione del film.