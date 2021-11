il vaticanista marco politi apre “libri viandanti”

Sarà il giornalista Marco Politi, già vaticanista di Repubblica ed ora editorialista del Fatto Quotidiano, ad aprire la prima edizione di "Libri Viandanti". L'appuntamento è per mercoledì 24 novembre alle 18, nella sala conferenze dei Missionari Saveriani, in viale San Martino 8 a Parma (è necessario il green pass).

La rassegna, che prevede quattro incontri, è promossa da Viandanti, - associazione che ha sede a Parma e che mette in rete più di trenta realtà laicali di base che, in varie parti d'Italia, operano per un rinnovamento ecclesiale secondo i principi conciliari - in collaborazione con l'Ufficio diocesano della pastorale universitaria, il Segretariato attività ecumeniche (SAE) - Gruppo di Parma e le Edizioni Paoline.

"Libri Viandanti", attraverso la presentazione di volumi recentemente pubblicati e l'incontro con gli autori, vuole tracciare dei percorsi tematici coerenti con la riflessione e l'attività dei Viandanti. Questa edizione ha per titolo "Francesco e il gregge smarrito. Sentieri di futuro per la Chiesa in Italia": nelle presentazioni si intrecceranno le novità portate dal pontificato di Francesco, il cambiamento della Chiesa italiana che sta vivendo il suo Sinodo e le forti sollecitazioni arrivate dal periodo della pandemia.



I successivi appuntamenti, che si svolgeranno sempre alle 18 dai Missionari Saveriani, vedranno la partecipazione di Franco Ferrari (autore di "Francesco il papa della riforma. La conversione non può lasciare le cose come stanno", 26 gennaio 2022), Giuliano Zanchi (autore di "Qualcosa ci parla. Sussurri e grida tra una tempesta e l'altra", 23 febbraio 2022) e Liliana Cavani, rappresentante dell'associazione Essere Qui che ha curato il testo "Il gregge smarrito. Chiesa e società nell'anno della pandemia" (30 marzo 2022).