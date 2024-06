Voglia di musica live?

Non perderti il venerdì all'Antico Casale delle Vigne… MUSICA E VINO!



Tutte le settimane dal 28 giugno al 2 agosto, ogni venerdì, le emozioni sono di casa all’Antico Casale delle Vigne: un’occasione per condividere la passione per la musica e per il buon cibo. Una rassegna di concerti dal vivo dove si alterneranno artisti con musica e brani per tutti i gusti!

Il venerdì al Casale è questo… e molto altro: un tramonto da brividi sulle colline, una straordinaria selezione di vini dalla cantina Monte delle Vigne, un menù ideato dallo chef Mariano Chiarelli e una rassegna musicale da sogno!





Gallery







Info e prenotazioni: 333.1425595 (Giulia)